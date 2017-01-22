الصفحة الأولى

شبابنا اليوم : ما أفعله مرتبط بحريتي الشخصية ولن أسأل عما يفكر به الآخرون يهتم الشباب عموما بالتغيير ومتابعة أحدث خطوط الموضة التي يأتي على رأسها(قصات) الشعر الجديدة التي تظهر كل يوم.