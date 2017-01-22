الصفحة الأولى

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عباس: قوة العلاقات التاريخية بين سورية ومصر تشكل ضامناً لأمنهما القومي وحامياً لمستقبل شعوب المنطقة
أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال لقائها أمس وفد نقابة المهندسين المصريين أهمية تعزيز العلاقات بين سورية ومصر على جميع المستويات ولا...
شباب و جامعة
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شبابنا اليوم : ما أفعله مرتبط بحريتي الشخصية ولن أسأل عما يفكر به الآخرون
يهتم الشباب عموما بالتغيير ومتابعة أحدث خطوط الموضة التي يأتي على رأسها(قصات) الشعر الجديدة التي تظهر كل يوم.
علوم
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مرحباً يا صباح ...افرحوا دائماً
والخياراتُ، انعكاساتُ سلوكنا و آرائنا و أساليبِ تفكيرنا، التي يختزِنُها أو يُشَكِّلُها المرءُ من البيئةِ التي...