الصفحة الأولى

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وحدة من الجيش تدمّر مقراً لإرهابيي ( أحرار الشام ) وسيارة مزودة برشاش ثقيل في قرية أم شرشوح بريف حمص

وجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم رمايات مدفعية مركزة على مقرات وخطوط إمداد لإرهابيي “أحرار الشام” في قرية أم شرشوح بريف حمص الشمالي...

مشفى تشرين الجامعي يتسلّم أدوية وهدايا مقدّمة من روسيا للأطفال المرضى
مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النقل .... حمود : الوزارة تعمل على تطوير قطاع النقل البحري والجوي

اقتصاد

أربع دورات علفية هذا العام مدير فرع الأعلاف باللاذقية : نقوم بتوزيع المقنن وفق الكمية التي تحددها الإدارة العامة
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محليات

مع بداية إنتاج الخضار المحمية في سهل عكار .. المقدمات مبشّرة والأمل بنتائج توازي التعب
عبس الزمان

شباب و جامعة

معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات في مؤتمر الفرق الحزبية بجامعة تشرين

واصلت الفرق الحزبية في فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي تواصل عقد مؤتمراتها السنوية ومناقشة تقاريرها وتوصياتها، في مجالات التنظيم...

أقلام شابة.. هـــــذيان 2
النظام الغذائي المعتمد على الوجبات السريعة خطر يهدد صحة الشباب

علوم

د. قدار: أهمية المتممات الغذائية في الحفاظ على الشباب وتأخير الشيخوخة
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أهمية المشــــروع الثقافـي القيمي

 إذا أردنا أن نعرف الأسباب التي سمحت للقوى الدينية المتطرفة أن تتقدم الصفوف، وتصنع ما صنعته بالعالم العربي في السنوات الماضية، فلنبحث عن الثقافة...

بـحر الأبجدية..حكايةُ كلِّ الأيّام
(كبسة زر ) يحصد جائزة أفضل سيناريو في مهرجان تهارقا