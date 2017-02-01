الصفحة الأولى

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وحدة من الجيش تدمّر مقراً لإرهابيي ( أحرار الشام ) وسيارة مزودة برشاش ثقيل في قرية أم شرشوح بريف حمص
وجهت وحدة من الجيش والقوات المسلحة صباح اليوم رمايات مدفعية مركزة على مقرات وخطوط إمداد لإرهابيي “أحرار الشام” في قرية أم شرشوح بريف حمص الشمالي...
اقتصاد
شباب و جامعة
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معالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات في مؤتمر الفرق الحزبية بجامعة تشرين
واصلت الفرق الحزبية في فرع جامعة تشرين لحزب البعث العربي الاشتراكي تواصل عقد مؤتمراتها السنوية ومناقشة تقاريرها وتوصياتها، في مجالات التنظيم...
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أهمية المشــــروع الثقافـي القيمي
إذا أردنا أن نعرف الأسباب التي سمحت للقوى الدينية المتطرفة أن تتقدم الصفوف، وتصنع ما صنعته بالعالم العربي في السنوات الماضية، فلنبحث عن الثقافة...