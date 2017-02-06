الصفحة الأولى

الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا....