الصفحة الأولى

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الجيش العربي السوري يكبّد إرهابيي ( جبهة النصرة ) خسائر بالأفراد والعتاد الحربي ويوجّه ضربات مركزة على تحركاتهم جنوب حضر بريف القنيطرة

أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة محاولة تسلل إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي إلى إحدى النقاط العسكرية جنوب قرية حضر في...

التعليم العالي تمدّد فترة التثبيت والاستنكاف للمتقدمين لمفاضلة منح الجامعات الخاصة حتى غد الثلاثاء
حزب الله يدين حكم الإعدام التعسفي الذي نفّذته سلطات نظام آل خليفة في البحرين بحق ثلاثة شبان

اقتصاد

السوق المحلية تعاني فوضى سعرية . . . والبيع على مزاج التاجر
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محليات

مع بداية إنتاج الخضار المحمية في سهل عكار .. المقدمات مبشّرة والأمل بنتائج توازي التعب
عبس الزمان

شباب و جامعة

المركز الوطني للمتميزين ... مفتاح بوابة تمايز وإبداع لطلاب سورية

في بلدنا طاقات هائلة ,يجب أن نستثمرها في الوقت المناسب قبل أن تصاب بالخدر القسري, ويمكن القول إن المركز...

هي و زواجها الثاني
الشاب الخمول .. بحث دائم عن ملهاة يكافح بها ضجره

علوم

د . حيدر: أهمية الإجراءات الوقائية والحمية القليلة الدسم تساعد على زيادة امتصاص الكلس
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بحر الأبجدية ... صورة وطني

أنا التّرحلتُ عن قبري وعن جسدي

إلى وراءِ حدودِ الأرضِ والبلدِ

والنّجمُ مركبيَ الملقى على أُفقٍ
مرحباً يا صباح ... رفة عين
غمام الكلام ... رسائل !!