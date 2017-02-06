الصفحة الأولى

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الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا....
شباب و جامعة
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في غياب الكتاب الجامعي .. النوطة وصفة سحرية للطلبة
مشهد يتكرر قبل الامتحانات إذ ترى الطلاب يجتمعون أمام أبوب المكتبات المحيطة بسور الجامعة , ينتظرون...
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بحر الأبجدية ... أجوبة عابرة
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بريدُ السماءٍ إلى الأرْضِ يقولُ: المطر..
-2-
قبلةُ السماء تقولُ: الأرضُ!
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