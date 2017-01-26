الصفحة الأولى

الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يستعيد السيطرة على منطقة بئر الفواعرة بريف حمص ويحبط هجوماً لإرهابيي ( داعش) على مطار دير الزور حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في حمص تقدما جديدا في عملياتها لاجتثاث تنظيم داعش الإرهابي من منطقة التيفور بالريف الشرقي.