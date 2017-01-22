الصفحة الأولى

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عباس: قوة العلاقات التاريخية بين سورية ومصر تشكل ضامناً لأمنهما القومي وحامياً لمستقبل شعوب المنطقة

أكدت رئيسة مجلس الشعب الدكتورة هدية عباس خلال لقائها أمس وفد نقابة المهندسين المصريين أهمية تعزيز العلاقات بين سورية ومصر على جميع المستويات ولا...

محافظ اللاذقية متفقداً قرى ريف اللاذقية الشمالي : عمليات ترميم كل المنازل المتضررة جرّاء الإرهاب ستنتهي قريباً
مطالبات بتثبيت العمال المؤقتين والمياومين وزيادة تعويضات المراقبات الامتحانية في جامعة تشرين

اقتصاد

عروض سياحية استثمارية مغرية
شــتان بين أنواع الضبوط

محليات

مع بداية إنتاج الخضار المحمية في سهل عكار .. المقدمات مبشّرة والأمل بنتائج توازي التعب
عبس الزمان

شباب و جامعة

شبابنا اليوم : ما أفعله مرتبط بحريتي الشخصية ولن أسأل عما يفكر به الآخرون

يهتم الشباب عموما بالتغيير ومتابعة أحدث خطوط الموضة التي يأتي على رأسها(قصات) الشعر الجديدة التي تظهر كل يوم.
د.لؤي صيوح : لرؤساء الهيئات دور مهم في تحقيق هدف التواصل مع طلبة الجامعة
أقـــــــــــلام شابــــة

علوم

د. زوباري: ننصح بالاعتماد على الأغذية النباتية كمصدر للبروتين بنسبة 80% لمن تجاوز الثلاثين عاماً
ظاهرة حضارية و جمالية

خدمات

هواتف اضطرارية
هواتف اضطرارية

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مرحباً يا صباح ...افرحوا دائماً

والخياراتُ، انعكاساتُ سلوكنا و آرائنا و أساليبِ تفكيرنا، التي يختزِنُها أو يُشَكِّلُها المرءُ من البيئةِ التي...

«منارات العـــرب» في طرطـــوس
بـحــر الأبجــدية ... دينُ السّلام