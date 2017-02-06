الصفحة الأولى

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الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا....

بمشاركة 1491 طالباً مستجداً .. بدء امتحانات السنة التحضيرية لكلية الطب البشري بجامعة تشرين
المستشارة السياسية والإعلامية لرئاسة الجمهورية ومحافظ اللاذقية يزوران أسرة الشهيد باسل منير يوسف

اقتصاد

السورية للشبكات تنفذ مشاريع بقيمة /550/ مليون ليرة العام الماضي
المجهر الاقتصادي

محليات

دائــرة آثــار جــبلة تنهي دراســـة وتوثيـــق حصـــاد مواســـم التنقيب الســابقة
مع بداية إنتاج الخضار المحمية في سهل عكار .. المقدمات مبشّرة والأمل بنتائج توازي التعب

شباب و جامعة

في غياب الكتاب الجامعي .. النوطة وصفة سحرية للطلبة

مشهد يتكرر قبل الامتحانات إذ ترى الطلاب يجتمعون أمام أبوب المكتبات المحيطة بسور الجامعة , ينتظرون...

كوادر شبيبة الثورة رديف للأعمال الإنسانية والوطنية
رسالــة ماجستيـر في إدارة الجــودة بالجامعة الافتراضية السورية للمهندسة الزميلة نيروز علي

علوم

تقنيات الليزر لعلاج البشرة.. وكيفية تطبيق أنواعه
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بحر الأبجدية ... أجوبة عابرة

-1-

بريدُ السماءٍ إلى الأرْضِ يقولُ: المطر..

-2-

قبلةُ السماء تقولُ: الأرضُ!

-3-
مرحباٌ يا صباح
غمام الكلام ... أبجديةٌ لصباحٍ آخر !!