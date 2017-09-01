الصفحة الأولى

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الرئيس الأسد لوفد فرنسي : سياسة باريس الحالية منفصلة عن واقع الحرب في سورية وساعدت على تأجيج الأوضاع عبر دعمها التنظيمات الإرهابية
استقبل السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس وفداً فرنسياً يضم عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ومجموعة من المثقفين برئاسة تييري مارياني عضو...
شباب و جامعة
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الشّباب في العام الجديد .. نتطلّع إلى الغد بثقة بالنّفس و كثير من التفاؤل و الأمل
غادرنا عام منذ أيام تاركا الدور لعام جديد ملئ بالأماني والآمال لا سيما وأن كثيراً من الناس يتفاءلون بالسنة...
علوم
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بـحر الأبجدية ... ما أكثَرهمُ جلّادوكَ ؟!
جلّاَدونَ ولكنْ...؟!