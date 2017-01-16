الصفحة الأولى

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الجيش العربي السوري يكبّد إرهابيي ( جبهة النصرة ) خسائر بالأفراد والعتاد الحربي ويوجّه ضربات مركزة على تحركاتهم جنوب حضر بريف القنيطرة
أحبطت وحدة من الجيش والقوات المسلحة محاولة تسلل إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الإسرائيلي إلى إحدى النقاط العسكرية جنوب قرية حضر في...
شباب و جامعة
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المركز الوطني للمتميزين ... مفتاح بوابة تمايز وإبداع لطلاب سورية
في بلدنا طاقات هائلة ,يجب أن نستثمرها في الوقت المناسب قبل أن تصاب بالخدر القسري, ويمكن القول إن المركز...
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بحر الأبجدية ... صورة وطني
أنا التّرحلتُ عن قبري وعن جسدي
إلى وراءِ حدودِ الأرضِ والبلدِ
والنّجمُ مركبيَ الملقى على أُفقٍ