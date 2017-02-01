الصفحة الأولى

أهمية المشــــروع الثقافـي القيمي إذا أردنا أن نعرف الأسباب التي سمحت للقوى الدينية المتطرفة أن تتقدم الصفوف، وتصنع ما صنعته بالعالم العربي في السنوات الماضية، فلنبحث عن الثقافة...