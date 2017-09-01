Previous Pause التالي

الصفحة الأولى

الرئيس الأسد لوفد فرنسي : سياسة باريس الحالية منفصلة عن واقع الحرب في سورية وساعدت على تأجيج الأوضاع عبر دعمها التنظيمات الإرهابية

استقبل السيد الرئيس بشار الأسد صباح أمس وفداً فرنسياً يضم عدداً من أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية ومجموعة من المثقفين برئاسة تييري مارياني عضو...

القاء القبض على منفذي التفجير الارهابي في جبلة
استقبل وفد فتح الانتفاضة وطالب المديرين المعنيين الإسراع بتأمين الخدمات للمواطنين في الأحياء الأكثر احتياجاً ... محافظ اللاذقية يطّلع على أعمال ترميم البنى التحتية والمنازل المتضررة جرّاء التفجير الإرهابي بجبلة

اقتصاد

تراجع البيع بالتقسيط ... وتأثيره على المواطن والتاجر
بورصة الأخبار

محليات

مع بداية إنتاج الخضار المحمية في سهل عكار .. المقدمات مبشّرة والأمل بنتائج توازي التعب
عبس الزمان

شباب و جامعة

الشّباب في العام الجديد .. نتطلّع إلى الغد بثقة بالنّفس و كثير من التفاؤل و الأمل

غادرنا عام منذ أيام تاركا الدور لعام جديد ملئ بالأماني والآمال لا سيما وأن كثيراً من الناس يتفاءلون بالسنة...

حفل تكريم لأبناء النقابيين المتميزين دراسيّاً بجامعة تشرين
سوريون مغتربون في فرنســــــــا: شعارنا «وطن واحد قائد واحد علم واحد جيش واحد»

علوم

«كيف ندعم جهاز المناعة غذائياً؟» محاضرة في دار الأسد للثقافة ... د. زوباري: هناك أطعمة هامة لتدعيم جهاز المناعة وتقويته
في عيد الشجرة

خدمات

هواتف اضطرارية
هواتف اضطرارية

الصفحة الأخيرة

بـحر الأبجدية ... ما أكثَرهمُ جلّادوكَ ؟!

جلّاَدونَ ولكنْ...؟!
دونَ سياطْ...!
يجلدكَ ألأحمقُ والأرعفُ...
والتاجرُ والفاجرُ...
والزمنُ المهزومْ...
مرحباً يا صباح ... كنوز المخيلة
غمام الكلام ... عشقي للوطن أكبر.. وأكبر