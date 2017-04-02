الصفحة الأولى

حالة الطرق العامة في مناطق محافظة اللاذقية بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في مناطق محافظة اللاذقية حتى صباح أمس كما يلي.