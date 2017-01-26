الصفحة الأولى

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الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يستعيد السيطرة على منطقة بئر الفواعرة بريف حمص ويحبط هجوماً لإرهابيي ( داعش) على مطار دير الزور

حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في حمص تقدما جديدا في عملياتها لاجتثاث تنظيم داعش الإرهابي من منطقة التيفور بالريف الشرقي.
( الزراعة ) توزع الدفعة الثانية من منحة الأبقار الحلوب في ريف الحفة
إعادة تشغيل مركز بردى أهم مطالب مؤتمر نقابة الصناعات المعدنية والكهربائية

اقتصاد

1,2 مليار ليرة ايرادات مديرية النقل باللاذقية لعام 2016
المجهر الاقتصادي

محليات

مع بداية إنتاج الخضار المحمية في سهل عكار .. المقدمات مبشّرة والأمل بنتائج توازي التعب
عبس الزمان

شباب و جامعة

المركز الوطني للمتميزين ... استثمار ذكي للعقل السوري واستمرار في الخلق والإبداع

عندما نقارب تجربة إبداعية رائدة مثل تجربة المركز الوطني للمتميزين فنحن نجد مساحة تشعّ فكراً وعلماً ، متوجهين...

هاجس الهجرة.. تتقاذفه أمواج الأفكار
مسؤولية اخلاقية

علوم

د. زوباري: ننصح بالاعتماد على الأغذية النباتية كمصدر للبروتين بنسبة 80% لمن تجاوز الثلاثين عاماً
ظاهرة حضارية و جمالية

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مرحباً يا صباح..قافية عطر

من ضجر أبدأ. .

 أرسم الغيم فوق نافذتي . . وروداً منسية . . ودروباً قديمة . .

 ومقهى ينام في حضن مدينة بحرية . .
غمـــام الكــــلام..حين الخطا وجع....
سيارة تندمج مع منزل