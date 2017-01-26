الصفحة الأولى

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الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة يستعيد السيطرة على منطقة بئر الفواعرة بريف حمص ويحبط هجوماً لإرهابيي ( داعش) على مطار دير الزور
حققت وحدات الجيش والقوات المسلحة العاملة في حمص تقدما جديدا في عملياتها لاجتثاث تنظيم داعش الإرهابي من منطقة التيفور بالريف الشرقي.
شباب و جامعة
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المركز الوطني للمتميزين ... استثمار ذكي للعقل السوري واستمرار في الخلق والإبداع
عندما نقارب تجربة إبداعية رائدة مثل تجربة المركز الوطني للمتميزين فنحن نجد مساحة تشعّ فكراً وعلماً ، متوجهين...
علوم
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مرحباً يا صباح..قافية عطر
من ضجر أبدأ. .
أرسم الغيم فوق نافذتي . . وروداً منسية . . ودروباً قديمة . .
ومقهى ينام في حضن مدينة بحرية . .