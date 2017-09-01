الصفحة الأولى

الشّباب في العام الجديد .. نتطلّع إلى الغد بثقة بالنّفس و كثير من التفاؤل و الأمل غادرنا عام منذ أيام تاركا الدور لعام جديد ملئ بالأماني والآمال لا سيما وأن كثيراً من الناس يتفاءلون بالسنة...