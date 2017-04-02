الصفحة الأولى

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حالة الطرق العامة في مناطق محافظة اللاذقية
بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في مناطق محافظة اللاذقية حتى صباح أمس كما يلي.
شباب و جامعة
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رئيس اتحاد طلبة جامعة تشرين : لا زالت المنظمة خير عون ومعين للطلبة في الدفاع عن قضاياهم
الشباب هم عماد الأمة و سر نهضتها , و هم بناة حضارتها و خط الدفاع الأول و الأخير عنها ....
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بـحــر الأبجــدية .. صراع الحضارات، ملحمةٌ شعرية ؟
هل تحبّون الشعر ؟ من منا لايحبّ الشعر ، الذي لايحبّ الشعر قد يكون مسكوناً بكائناتٍ ( رقميّة ) أو ربما بهواجس أخرى ، ؟