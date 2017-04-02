الصفحة الأولى

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حالة الطرق العامة في مناطق محافظة اللاذقية

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة في مناطق محافظة اللاذقية حتى صباح أمس كما يلي.
مطالبات بدعم مشفى الشيخ بدر بالمعدات الطبية الحديثة
لجنة المحروقات تناقش سبل تحقيق عدالة التوزيع وتشدد العقوبات بحق المخالفين .. محافظ اللاذقية يؤكّد لمديري الدوائر الخدمية ضرورة تذليل العقبات التي تعيق واقع عمل القطاع الخدمي

اقتصاد

السورية للشبكات تنفذ مشاريع بقيمة /550/ مليون ليرة العام الماضي
المجهر الاقتصادي

محليات

دائــرة آثــار جــبلة تنهي دراســـة وتوثيـــق حصـــاد مواســـم التنقيب الســابقة
مع بداية إنتاج الخضار المحمية في سهل عكار .. المقدمات مبشّرة والأمل بنتائج توازي التعب

شباب و جامعة

رئيس اتحاد طلبة جامعة تشرين : لا زالت المنظمة خير عون ومعين للطلبة في الدفاع عن قضاياهم

الشباب هم عماد الأمة و سر نهضتها , و هم بناة حضارتها و خط الدفاع الأول و الأخير عنها ....

رسالة ماجستير بهندسة الاتصالات للمهندسة رزان حبيب
سوريون في المغترب ... ما بين الارتحال وجداول الحنين تزهر لحون الإبداع الفنان حسان حرفوش وفضاءاته الجمالية

علوم

التهاب المسالك البولية.. أعراضها وأسبابها وعلاجها
الأكياس البلاستيكية.. تلوث البيئة

خدمات

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بـحــر الأبجــدية .. صراع الحضارات، ملحمةٌ شعرية ؟

هل تحبّون الشعر ؟ من منا لايحبّ الشعر ، الذي لايحبّ الشعر قد يكون مسكوناً بكائناتٍ ( رقميّة ) أو ربما بهواجس أخرى ، ؟
مرحباً يا صباح .. الزمن الصاخب
الفنان بلان يشـــارك فــي موســكو‏