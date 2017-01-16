الصفحة الأولى

المركز الوطني للمتميزين ... مفتاح بوابة تمايز وإبداع لطلاب سورية في بلدنا طاقات هائلة ,يجب أن نستثمرها في الوقت المناسب قبل أن تصاب بالخدر القسري, ويمكن القول إن المركز...